النزاهة تحقق بملف أجهزة طبية اشترتها صحة المثنى تقدر بالمليارات

2020/01/08 | 16:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر مطلع، الاربعاء، بأن النزاهة تحقق بملف أجهزة طبية اشترتها صحة المحافظة تقدر بالمليارات.

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