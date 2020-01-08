2020/01/08 | 16:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن طيران الإمارات ، تحويل مساره عن المجالين الجويين العراقي والإيراني.

فيما اعلنت عدة شركات طيران بينها اير فرانس ولوفتهانزا الاربعاء تعليق رحلاتها فوق الاجواء الايرانية والعراقية بعد ساعات على الضربات التي وجهتها ايران لقاعدتين تضمان جنودا أميركيين في العراق.

وكانت الوكالة الف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولاً عدة تلغي كل رحلاتها من والى العراق وايران .. وتغيير مساراتها) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولاً عدة تلغي كل رحلاتها من والى العراق وايران .. وتغيير مساراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).