الحلبوسي يدعو الجميع إلى ضبط النفس وتضامن القوى ووحدة الموقف الوطني

2020/01/08 | 16:12 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء،الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ السيادة العراقية.وقال الحلبوسي في بيان صحفي تلقت /SNG/،إنه “في الوقت الذي ندين فيه الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية فجر اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني؛ نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات، وفي هذا ...

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