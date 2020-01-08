حلف الأطلسي يدين الهجوم الإيراني على قواعد عراقية

2020/01/08 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء إطلاق إيران صواريخ على قواعد عراقية تنتشر فيها قوات أميركية.

وكتب ستولتنبرغ في تغريدة "أدين الهجوم الإيراني بالصواريخ على القوات الأميركية والتحالف في العراق.



الحلف الأطلسي يدعو إيران إلى الامتناع عن تصعيد العنف أكثر".

وقال ضابط في الحلف إن لا إصابات في صفوف القوات التي تقوم بمهمة تدريب في العراق.

وأعلنت إيران أن اطلاق الصواريخ جاء ردا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في غارة جوية أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وبعد إطلاق إيران نحو 15 صاروخا باتجاه قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أميركية، نفى مسؤولون أميركيون وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية، وقالت ألمانيا والدنمارك والنرويج وبولندا إن قواتها في العراق لم تتعرض لأي أذى، وكذلك أكدت الحكومة العراقية عدم إصابة جنود عراقيين في الهجمات.

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