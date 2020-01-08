خبير أمني يكشف معلومات جديدة عن القصف الايراني

2020/01/08 | 16:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشف الخبير الامني، هشام الهاشمي، الاربعاء، عن معلومات جديدة بشأن القصف الايراني لقواعد عسكرية في الان...

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