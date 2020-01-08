2020/01/08 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أردوغان: لا يحق لأحد أن يضع العراق أو المنطقة في دائرة النار مجددا من أجل مصالحه الذاتية

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الأربعاءـ بياناً تعقيباً بخصوص القصف الإيراني الذي طال الأراضي العراقية بـ22 صاروخاً.

وجاء في البيان، ان "الهجمات الصاروخية الأخيرة في محافظتي أربيل والأنبار تزيد من حدة الصرا

بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة"نيويورك تايمز" الامريكية، تقريرا عن القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار، واربيل ، في الساعات الأولى من صباح يوم الاربعاء 8 كانون الثاني 2020، مبينة أن الهجوم جاء بعد يوم واحد من تهد

بغداد اليوم- بغداد

أكد زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، أن العراق تحول بفعل السياسات الخاطئة الى ساحة حروب ومسرح لتصفية الحسابات.

وقال علاوي في تغرية عبر منصته بـ"تويتر"، إن "العراق تحول بفعل السي

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