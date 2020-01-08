فيديو وصور/ظريف يوقع في دفتر عزاء شهداء العدوان الامريكي

2020/01/08 | 16:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في دفتر العزاء الذي فتحته السفارة العراقية في استشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما....

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