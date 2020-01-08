2020/01/08 | 16:23 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حروب تلفزيونية.. كيف تقمص "الملالى" شخصية ترامب فى الهجوم على "عين الأسد" بالعراق؟.. الضربة "الصفرية" تفتح الباب أمام صفقة محتملة أمريكية إيرانية بعد ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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