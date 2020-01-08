بولندا تجلي سفيرها من العراق

2020/01/08 | 16:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الأربعاء، اجلاء سفيرها في العراق نظرا لتطورات الأمنية الخطيرة.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي، مارتشين بشيداتش، ان حكومته قررت إجلاء سفير البلاد لدى العراق، بيت بينكس.

واضاف بشيداتش للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن السفير عاد من العراق وهو اليوم يتواجد في وارسو".

وتابع: "جنبا إلى جنب مع البريطانيين، الذين نشاركهم مبنى السفارة، قررنا، لأسباب أمنية، أن القرار الصحيح هو إعادة السفير إلى البلاد".

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