2020/01/08 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحو هيئة تُعنى بتطبيق النظام العام – علي كريم خضير تتوارد إلينا القصص الجميلة من مختلف البلدان العربية والاجنبية تحكي عن طبيعة شعوب تتحلى بالمواطنة، ونكران الذات، وتغليب المصلحة العامة على سائر المصالح الاخرى.وقد يُعجب المرء من لطافة هذه الأحاديث عندما تصدر هذه المواقف من نسوة مسنَّات، أو شيوخ كبار، أو حتى أطفال يافعين […]

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