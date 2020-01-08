التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في كاس السوبر

2020/01/08 | 16:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بالمملكة العربية السعودية.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع المنتصر في مواجهة الغد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في الدور النهائي.

ويفتقد ريال مدريد لجهود كريم بنزيما وجاريث بيل وإيدين هازارد للإصابة، بينما من المتوقع عودة البرازيلي مارسيلو بعد تعافيه من الإصابة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الريال سيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو - فاران - راموس - كارفخال

الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس - يوفيتش - رودريجو

أمام فالنسيا فمن المتوقع أن يلعب بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: سيليسين

الدفاع: جايا - باوليستا - جاراي - فاس

الوسط: توريس - سولير - باريخو - كوكلين

الهجوم: جاميرو - ماكسي جوميز

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