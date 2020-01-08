2020/01/08 | 16:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثار مقطع فيديو لقائد شرطة واسط العميد علي هليل سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو “يطلق تهديدات” وهو واقف بين المتظاهرين، مشددا على ان “من يقطع شارع او يمنع دوام المدارس “سيانهيه من الوجود”.ووصف الدكتور باسل حسين قائد الشرطة الظاهر في الفيديو بأنه “بلطجي”، وقال حسين في تغريدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: قائد شرطة واسط يحدد “خطوطا حمراء” للمتظاهرين.. ويهدد من يتجاوزها بـ”انهاءه من الوجود”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: قائد شرطة واسط يحدد “خطوطا حمراء” للمتظاهرين.. ويهدد من يتجاوزها بـ”انهاءه من الوجود”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).