الحلبوسي: إيران انتهكت سيادة العراق.. وعلى حكومة عبدالمهدي التحرك بسرعة

2020/01/08 | 16:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعد رئس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الهجوم الإيراني في العراق "انتهاكًا" لسيادة البلاد، فيما وجه رسالة إلى حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

قال الحلبوسي إن الهجوم الإيراني هو "انتهاك" لسيادة العراق مطالبًا الحكومة باتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية لإيقاف "الاعتداءات"

وقال الحلبوسي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، يوم الأربعاء 8 كانون الأول/يناير، "ندين الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية فجر اليوم"، مؤكدًا "رفضه القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات".

وطالب رئيس البرلمان، الحكومة العراقية بـ "اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة؛ لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وأن لا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال، أو طرفًا في أي صراع إقليمي أو دولي".

كما دعا، "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة"، مشددًا على "أهمية وحدة الموقف الوطني وتضامن القوى والفعاليات الوطنية؛ لمواجهة التحديات وحفظ استقرار البلد وأمنه ومصالحه، وتجنيب الشعب ويلات الحروب".

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