كيف تحرقين السعرات الحرارية بالأعمال المنزلية؟

2020/01/08 | 16:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يلجأ الكثيرون إلى صالات الألعاب الرياضية لاستعادة رشقاتهم والتخلص من الوزن الزائد، لكن الأعمال المنزلية اليومية يمكن أن تؤدي نفس الغرض.المدربة الشخصية جين ويك مؤسسة موقع هيلثيستا تشرح كيف يمكن الاعتماد على الأعمال المنزلية اليومية لحرق السعرات الحرارية، دون الحاجة إلى ارتياد صالات الجيم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.من 8:00- 9:30 […]

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