تحالف القوى العراقية يدين الصمت الحكومي المتكرر لانتهاكات السيادة العراقية

2020/01/08 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان تحالف القوى العراقية، الصمت الحكومي المتكرر لانتهاكات السيادة العراقية، وضعف إجراءاتها في ضمان سلامة الأرض والمواطنين العراقيين.

وقال التحالف في بيان، إن الحكومة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سيادة الأراضي العراقية من أي انتهاك، ومن أية جهة كانت إقليمية أو دولية، ورفع شكواها إلى مجلس الأمن الدولي من أجل ضمان حقوق العراق السيادية أرضا وشعبا.

وطالب التحالف دول الجوار والولايات المتحدة الأميركية باحترام سيادة العراق، والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، داعيا الشركاء الى تحمل مسؤوليتهم الدستورية، واتخاذ قرار مسؤول في ترشيح شخصية مقبولة وطنيا، لإنتاج حكومة عراقية فاعلة قادرة على إدارة ملف السياسة الخارجية، وتنظيم علاقات العراق وحفظ سيادته.

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