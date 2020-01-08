باريس تؤكد التزامها بسيادة العراق

2020/01/08 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تؤكد على أهمية مواصلة القتال ضد "داعش"، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق جاء ذلك عقب الهجمات الصاروخية الايرانية على القاعدة العسكرية الأمريكية...

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