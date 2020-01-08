2020/01/08 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جولة في الصحف: الثنائي الشيعي لم يسلّم أسماءه وحليفه يطالب بحقيبتَين تشكيل الحكومة اللبنانية أمام تحديات جديدة – محسن حسين لم ينفرط عقد الحكومة قيد التأليف بعد، ولم تتراجع علناً القوى الحليفة الداعمة لحكومة اللون الواحد، عن اتفاقها مع الرئيس المكلف حسان دياب على حكومة التكنوقراط، لكن دياب لجأ الى بعبدا، عارضاً للرئيس ميشال عون […]

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