2020/01/08 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخيراً عطلة – حسين علي غالب ركض ماراثوني في أحد الدوائر الحكومية بعد أن علم الموظفون أن المدير غائب لأسباب مرضية وقد يستمر غيابه حتى يستعيد عافيته عدة أيام ، وأذكر أيضا عندما كنت طفلاً أنا وغيري نراقب بأهمية مفرطة أخر نشرة أخبار المساء ليس طبعا حبا لمعرفة أخبار العالم الملتهب وما يحدث للإقتصاد العالمي […]

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