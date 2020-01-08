2020/01/08 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطية كذبة كل الشهور – ابتهال العربي عندما نستمع بعض الأحيان الى نبأ صادم أو نتـــــــعرض الى شعور مؤلم نكتشف بعدها أن ماحدث ليس إلا مقلب “فكاهي” من صنــــــع أحد الأصــــــــدقاء..مبادرة ومشاكسة منه لإيقاعنا في فخ “كذبة نيسان” وهي الكذبة المعروفة .واعتقد أن لكل كذبة نهاية ويقال حبل الكذب قصير، ومعروف أن الكذب […]

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