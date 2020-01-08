ايمري: نيمار انتقل لسان جيرمان بسبب ميسي

2020/01/08 | 16:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يرى أوناي إيمري، المدير الفني السابق لآرسنال وباريس سان جيرمان، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم بي إس جي، يجب أن يعود إلى إسبانيا.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة، الصيف الماضي، لكن النادي الكتالوني فشل في التوصل لاتفاق مع نظيره الباريسي.

وقال إيمري، اليوم الأربعاء، خلال تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "نسمع الكثير عن أنه سيعود إلى البارسا، كنت مشاركًا في إقناعه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان..



لكن الآن أعتقد أنه يجب أن يعود إلى إسبانيا".

وتابع: "نيمار جاء إلى سان جيرمان لكون ميسي في برشلونة..



أعتقد أن أفضل الفرق موجودة في إسبانيا، ويجب أن يكون أفضل اللاعبين كذلك".

وحول ما يجب على الدولي البرازيلي فعله، ليصبح أفضل لاعب في العالم، قال: "ما يتعين عليه تحقيقه هو الانتظام..



إنه يبلغ من العمر 27 عامًا، وهو الوقت المثالي ليكون الأفضل".

وبخصوص أفضل لاعب قام بتدريبه، أجاب إيمري: "نيمار دون أدنى شك".

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