2020/01/08 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغداديتبع....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي: العراق ليس ساحة لتصفية الخصومات الخارجية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي: العراق ليس ساحة لتصفية الخصومات الخارجية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي: العراق ليس ساحة لتصفية الخصومات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).