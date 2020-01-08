هذا ما جرى في الناصرية ليلة أمس

2020/01/08 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن طبيعة الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الناصرية، مؤكدة أن القوة الخاصة المكلفة بحماية المتظاهرين كانت موجودة هناك إلا أنها لم تتمكن من أداء مهامها.وقالت القيادة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن تنصل شرطة ذي قار من مهامها الأمنية في توفير الامن، لاسيما ساحات الحبوبي حيث تواجد المعتصمين السلميين، غير صحيح".وبينت أن "قائد شرطة ذي قار اللواء الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي، أصدر أمرا عاجلا على إثر ورود معلومات أمنية واستخبارية بتهديدات ضد المتظاهرين، حيث أرسل نائبه الأول اللواء رسول خيون إلى ساحة الحبوبي مساء يوم الثلاثاء مع قوة من أفواج الطوارئ مرابطة بالقرب من مدينة العاب الناصرية وتنتظر الايعاز".وأضافت "اللواء رسول خيون التقى بالمتظاهرين لاطلاعهم على التحذيرات الأمنية وضرورة توفير الحماية الكاملة لهم ونشر القوة الأمنية تحسبا لأي طارئ، إلا أن المتظاهرين رفضوا كالمعتاد وانسحبت القوة إلى مواقع المرابطة تفاديا للمصادمة والاحتكاك مع المتظاهرين".وأكدت القيادة "عند حدوث إطلاق النار تجاه جسر الحضارات في الساعه 9 مساء أمس.توجه اللواء رسول خيون للمرة الثانية يرافقه ضباط من شرطة البلدة وآمري القوة الخاصة المكلفة بحمايه التظاهرات".وأوضحت "خرج عدد من الدراجات النارية (الستوتات) يرافقها عدد من المتظاهرين ومعهم إطارات وتهجموا على نائب قائد الشرطة وطعنوا أحد الضباط المرافقين له بآلات جارحة واصابوا عددا من أفراد الشرطة ورشقوهم بالحجارة ومنعوا القوة من أداء مهامها كما تعرضوا لهم بالسب والشتم والألفاظ غير اللائقة".وأشارت قيادة الشرطة إلى أنها "سبق وأن عقدت اجتماعا مع تنسيقيات التظاهرات وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة للعمل على حماية ساحة الحبوبي ولم يتم الرد من ساحة الحبوبي أو من الممثلين الذين تم اللقاء بهم لحد الآن".وجددت "مطالبتها للمتظاهرين السلميين بفتح مقر داخل ساحة الحبوبي تدار منه العمليات الأمنية والمتابعة والتنسيق حول تكثيف الحماية لممارستنا مهام عملنا بالحماية وتوفير الأمن والقبض على العناصر المغرضة والتي تثير الفتن وتنقل الإشاعة والأخبار الكاذبة وتعمل على الكيل بمكالين".ولفتت الى انه "في الآونة الأخيرة تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتهمين في قضايا قتل عمد وقضايا إرهابية ومتاجرين بالمخدرات ومروجيها وضبط أسلحة وأعتدة".وأردفت "كما ألقت شرطة الشطرة القبض على واحد من أهم المطلوبين في قضايا التحريض واستخدام القنابل الصوتية والعبوات محلية الصنع التي كانت تستهدف تجمعات المتظاهرين في الشطرة".وأشارت إلى أن "شرطة سوق الشيوخ ألقت القبض على مطلوبين في قضايا إرهابيةوما زالت لدينا قضايا تحقيقية مهمة في متابعه ملف استهداف الناشطين في المحافظة".

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