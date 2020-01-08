اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية

2020/01/08 | 16:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن حسابها على “تويتر” تم اختراقه والأنباء التي تتحدث عن انسحاب القوات الأميركي غير صحيح.

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