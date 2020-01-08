مشاجرة تؤدي الى اصابة صينيين اثنين وعراقي قرب حقل حلفايا

2020/01/08 | 16:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن صينيين اثنين وعراقي باطلاق نار قرب حقل حلفايا في ميسان.وقال المصدر ف، ان “مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح قرب حقل حلفايا في […]

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