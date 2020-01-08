2020/01/08 | 16:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توقعت هيأة الأنواء الجوية، والرصد الزلزالي، الأربعاء، أن الطقس سيكون غائم مع سقوط امطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة في البلاد.وقالت الهيأة في بيان لها إن “طقس اليوم الأربعاء، سيكون غائم جزئي مع تساقط لأمطار متفرقة تكون رعدية احياناً وتصاعد للغبار، ورياح معتدلة للسرعة في المناطق العراق الثلاث الوسطى والشمالية والجنوبية”.وبينت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على موعد مع امطار وانخفاض بدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على موعد مع امطار وانخفاض بدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).