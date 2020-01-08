سهيل قبلان - قوتكم في الوحدة

2020/01/08 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان يا رازحين تحت نير الاحتلالهبوا لاجراء المصالحهتوقيع عهدهاميثاقهاوانتفضوا على التشرذمعار عليكم وشناردوامهوالذئب ينهش الجسدفي وضح النهارفالارض تهتفطيورهاوديانهااشجارهاوالدور فوقهالا بد من توحيد كافة القوىاذا اردتم النصروذوتوا حتى النخاعحقيقة الحقائققوتكم في الوحدةاقوى من الجبالوصوتها نادى عليكم صائحاتوحدوا توحدوا......

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