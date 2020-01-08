رئاسة الجمهورية تدعو إلى ضبط النفس وعدم الانجرار للحرب

2020/01/08 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، إلى تجنيب المنطقة أي صدام عسكري وزج العراقيين في حرب جديدة.

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