ما بحثه صالح مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق

2020/01/08 | 17:45 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في بغداد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتين هوث.وتم التأكيد على حماية السيادة الوطنية وحفظ امن العراق واستقراره، وتجنيب البلاد والمنطقة الصراعات العسكرية .و أشار صالح أن العراقيين متمسكون بوحدة بلادهم وسلامة أمنها، ويرفضون أن تتحول الى ساحة للصراعات والتوتر ، مشددا على أهمية ضبط النفس وتغليب ...

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