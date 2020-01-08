الرئيس الأوكراني: أولويتنا الوصول للحقيقة والمسؤولين عن كارثة تحطم الطائرة في إيران

2020/01/08 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن فريقا أوكرانيا للبحث والإنقاذ سيتوجه إلى إيران، اليوم الاربعاء، مؤكد أن أولويات بلاده الوصول للحقيقة والمسؤولين عن كارثة تحطم الطائرة في إيران.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز، إن فريقا أوكرانيا للبحث والإنقاذ سيتوجه الليلة إلى إيران".وأضاف زيلينسكي، أن أولويتنا الوصول للحقيقة والمسؤولين عن كارثة تحطم الطائرة في إيران".

وكان التلفزيون الإيراني أعلن مصرع 180 شخصا، جراء تحطم طائرة اوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، فيما اكد الرئيس الأوكراني ان جميع ركاب وطاقم الطائرة لقوا حتفهم، وفقا للمعلومات الأولية.





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