2020/01/08 | 17:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عبدالجليل النداوي: الصدر..يُدافع عن العراق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لو راجعنا تغريدات سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (أعزّه الله) مُنذ أن بدأ الصراع الأمريكي الإيراني يتبلور عبر التهديدات والتهديدات المُتبادلة، لوجدنا أنّ سماحته ركّز على أمرٍ محوري واستراتيجي يأخذ حيزاً كبيراً من تفكيره وخططه، وهو تجنيب العراق من أن يكون ساحة للحرب المُحتملة.فما الذي جرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل اتخاذ الصدر موقف صلب من امريكا هو ركون لإيران؟.. عبدالجليل النداوي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل اتخاذ الصدر موقف صلب من امريكا هو ركون لإيران؟.. عبدالجليل النداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).