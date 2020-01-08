امانة بغداد تنوه الى قطع قريب لاحد جوانب طريق محمد القاسم وتحدد موعده

2020/01/08 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء 8-1-2020، بان طريق العظيم الاكثر حصادا للارواح خلال 16 عاما على التوالي.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم المنحل محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "طريق العظيم وهو جزء ا

بغداد اليوم-ميسان

أصدرت شركة نفط ميسان، الأربعاء (20 كانون الثاني 2020) توضيحا بشأن إصابة عاملين صينيين في حقل نفطي بالمحافظة.

وذكر اعلام الشركة، في بيان، "الحافلة التي تقل الفنيين الصينيين العاملين مع شركة بتروجاينا والمقاول شركة انتن اوي

بغداد اليوم -بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية، والرصد الزلزالي، الأربعاء (8 كانون الثاني 2020)، أن الطقس سيكون غائم مع سقوط امطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة في البلاد.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الأربعاء، سي

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