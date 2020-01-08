الاتحاد الأوروبي يدعو للتهدئة وضبط النفس ويؤكد على سيادة العراق

2020/01/08 | 17:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث اليوم الأربعاء، إن "العراق لا يستحق أن يسقط ضحية لحروب الآخرين"، داعيا إلى التهدئة وضبط النفس....

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