2020/01/08 | 17:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديباجة الدستور العراقي 2005 منح الثقة ..سحب الثقة – علي العكيدي ونحن نعيش هذه الأيام الخوالد من تاريخ العراق المعاصر ،حيث أخذ الشعب الطيب يجمع قواه قائلا: كلا لكل من يُفكر بنفسه تاركا الوطن والشعب والمصلحة العامة جانبا ،وفي مقال سابق تطرقنا لديباجة الدستور العراقي الأخير الذي صدر عام 2005م ،وكانت وقفتنا فيها شيء […]

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