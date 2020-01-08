2020/01/08 | 17:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثوار التحرير يعدمون الطائفية – فائز جواد منذ إنطلاقها في الخامس والعشرين من تشرين ومازالت ثورة الشباب تغلي في العاصمة بغداد ومركزها ساحة التحرير لتلتحق بها مناطق واحياء ببغداد ومحافظات عراقية اعلنت جميعا مساندتها للتظاهرات التي خرجت عفوية ومن دون تخطيط او قيادة حزبية وسياسية او دينية واعلنت مدنيتها الخالصة ، نعم المتظاهرون السلميون الذين […]

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