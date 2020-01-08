2020/01/08 | 17:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إزالة الكتل الإسمنتية والحالة النفسية – ثامر مراد كلما وقعت عيناي على طريق أو شارع في بغداد أزيلت منه الكتل الكونكريتية اشعر بفرح نسبي داخلي يجتاح كياني ويعيدني إلى ذكريات ما قبل التغيير الذي حدث لبلدنا العزيز وكيف كانت الحياة في ذلك الزمن وكأن عقارب الساعة عادت إلى الوراء .على المستوى الشخصي استطيع أن […]

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