الجبهة التركمانية تطالب بابعاد الاراضي العراقية عن الصراعات الاقليمية والدولية

2020/01/08 | 17:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الاربعاء، بابعاد العراق عن ان يكون ساحة صراع بين الاطراف الاقليمية والدولية.

وقالت الجبهة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تؤكد الجبهة التركمانية العراقية دعوتها التي نادت بها من اول يوم بضرورة إبعاد العراق من ان يكون ساحة صراع بين الاطراف الاقليمية والدولية لما يلحقه هذا الصراع من ضرر كبير على امن العراق وسلامة مواطنيه".

واضافت "على الحكومة العراقية وعبر تفعيل الاليات الدبلوماسية والقانونية، اتخاذ كافة الاجراءات لتجنيب العراق الاثار الضارة لتداعيات الصراع الاقليمي والدولي".

واشارت الى ان "المستفيد الاول من هذه الصراعات سيكون الارهاب وعصابات داعش الإجرامية التي تتربص بالعراق والعراقيين شرًا"، مطالبة "كافة الاطراف عدم استغلال تداعيات هذا الصراع لاستثمارها سياسيًا و امنيًا لزيادة نفوذها او خلخلة الوضع الامني لأي منطقة في العراق".

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