بالصور .. كتيبة الصقور تستخدم

2020/01/08 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداضطر مدرب اللياقة البدنية لفريق القوة الجوية ، في الوحدة التدريبية التي جرت عصر اليوم الاربعاء في ملعب الصقور ، الى استخدام " الحواجز البيضاء" لرفع اللياقة البدنية للاعبين بعد ابتعادهم عن المنافسات في ظل توقف مباريات الدوري الممتاز .وتابعت "كلكامش برس" مران الكتيبة الزرقاء بتواجد اغلب اللاعبين بأستثناء المتواجدين مع المنتخب الاولمبي المشارك في كأس اسيا ، ويسعى فريق القوة الجوية الى خوض عدد من المباريات الودية في الايام القليلة المقبلة بأنتظار حسم ملف استئناف او الغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي .يذكر ان فريق القوة الجوية ودع المنافسات الخارجية بعد اقصائه من الدور ربع النهائي من بطولة الاندية العربية على يد مولودية الجزائر بفارق ركلات الترجيح من علامة الجزاء .

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