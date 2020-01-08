علاوي يبدي امتعاضه من ردة الفعل الرسمية ويصفها بـ

2020/01/08 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الأربعاء، أن العراق تحول بفعل "السياسات الخاطئة" لساحة حروب ومسرحاً لتصفية الحسابات، فيما رأى أن ردة الفعل الرسمية إزاء ذلك مخيبة للآمال.وقال علاوي في تغريدة على موقع "تويتر" واطلعت عليها "كلكامش برس"، إن "العراق تحول بفعل السياسات الخاطئة إلى ساحة حروب ومسرح لتصفية الحسابات".وتساءل "هل علمتم الآن لماذا يتظاهر العراقيون في الساحات، ولماذا يريدون مرشحا قويا متحررا من الضغوط والتأثيرات الخارجية لكي يبعد العراق عن حروب الوكالة التي يدفع ثمنها شعبنا الكريم؟".يذكر ان قاعدة عين الأسد في الأنبار وقواعد عسكرية أخرى تتواجد فيها القوات الامريكية والتحالف الدولي تعرضت فجر اليوم الأربعاء، لهجمات إيرانية بـ22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بقصف أمريكي قرب مطار بغداد.

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