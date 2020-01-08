الاتحاد الاوروبي يدعم استقرارالعراق وسلامة امنه

2020/01/08 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح على حماية السيادة الوطنية وحفظ امن العراق واستقراره، وتجنيب البلاد والمنطقة الصراعات العسكرية، فيما اشار الاتحاد الاوروبي الى دعم استقرارالعراق وسلامة امنه.

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