مكتب عبد المهدي يطلب من الوزارات والمحافظات كشوفات البنى التحتية لإدراجها بالاتفاق الصيني

2020/01/08 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، كتاباً بشأن متابعة الإتفاق العراقي - الصيني ولتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع أو إضافة مشاريع أخرى.

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