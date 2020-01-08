رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس واعضاء مجلس ‏الخدمة الاتحادي ‏

2020/01/08 | 18:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه، اليوم الاربعاء، رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “القاضي فائق زيدان ناقش معهم سبل دعم مجلس القضاء الاعلى عمل مجلس الخدمة الاتحادي في انجاز المهام المكلف بها بموجب القانون”.

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