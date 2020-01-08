الصحوة الأمريكية بحاجة لصحوة عربية-إسلامية

2020/01/08 | 18:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعد العزوني… “نعيب زماننا والعيب فيناXوما لزماننا عيب سوانا”،هذا هو حالنا وما ينطبق علينا من قول الشاعر ،فنحن إستسهلنا رمي التهم على الآخر ،لنعفي أنفسنا من المسؤولية،وخير مثال على ما أقول أننا نرمي بالمسؤولية على المجتمع الغربي الذي يدعم الصهيونية وإسرائيل،ولكننا لا نمتلك الجرأة لقول الحقيقة المرة المزدوجة، وهي أننا نحن الذين دعمنا مستدمرة إسرائيل […]

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