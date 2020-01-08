2020/01/08 | 18:16 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تدعو العراق الى الحوار البنّاء بدلاً عن التصعيد في التعامل مع الأوضاع الاخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 18:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تدعو العراق الى الحوار البنّاء بدلاً عن التصعيد في التعامل مع الأوضاع الاخيرة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تدعو العراق الى الحوار البنّاء بدلاً عن التصعيد في التعامل مع الأوضاع الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).