تعرف على المتعاقد الأميركي الذي قاد مقتله في كركوك إلى بوادر حرب في المنطقة

2020/01/08 | 18:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت واشنطن، عن هوية “المتعاقد العسكري الأميركي” الذي أشار إليه الرئيس دونالد ترامب، وإدا...

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