رئيس الوزراء البريطاني يندد بالهجوم الإيراني على قواعد عسكرية للتحالف في العراق

2020/01/08 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بالهجوم الإيراني على قواعد عسكرية اجنبية في العراق، والذي جاء ردا على مقتل قاسم سليماني.

وأفادت وكالة رويترز، أن جونسون قال أمام البرلمان البريطاني، إن الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات التحالف، أمر يجب ان لا يتكرر، واصفا تلك الهجمات بالمتهورة والخطيرة.

وأضاف جونسون، ان بريطانيا تبذل كل ما بوسعها لدعم أمن واستقرار العراق، وإنهاء الأزمة في المنطقة، إضافة الى الدفاع عن مصالح بريطانيا في المنطقة.

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