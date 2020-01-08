مسرور البارزاني: حكومة إقليم كردستان ستتواصل مع كافة الأطراف لتحقيق التهدئة وعودة الاستقرار

2020/01/08 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، ان حكومة الإقليم ستتواصل مع جميع الاطراف لتحقيق التهدئة وعودة الاستقرار الى المنطقة.

وقال مسرور بارزاني، عقب اجتماع لرئاسات إقليم كردستان الثلاث في أربيل، لقد وقعت أحداث مؤسفة خلال الايام الماضية في العراق واقليم كردستان، والجميع ينظر اليها بقلق بالغ، مضيفا ان العنف القائم حاليا خلق أجواء متوترة وغير مستقرة، وستفعل حكومة الإقليم كل ما بوسعها، وستتواصل مع كل الاطراف في سبيل تهدئة الاوضاع وتحقيق الاستقرار.

وطمأن رئيس وزراء الاقليم شعب كردستان، بأن الحكومة ستبذل كل جهودها لحماية كردستان وإبقاءها آمنة ومستقرة.

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