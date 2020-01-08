2020/01/08 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطولة القارة تحت 23 عاماً تحت مجهر الأرقام العراق خاض 16 مباراة وخسر اللقب الماضي بركلات الترجيح بغداد – الزمان يقوم التقرير التالي بإلقاء الضوء على أهم الإحصائيات مع انطلاق منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.وشكلت هذه البطولة محطة انطلاق للعديد من النجوم الذين برزوا خلال السنوات الأخيرة في الملاعب الآسيوية.[…]

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