2020/01/08 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليوث الرافدين تستهل نهائيات آسيا بتعادل الأولمبي يكسب نقطة من أستراليا ويواجه البحرين السبت الناصرية – باسم الركابي تعادل منتخبا الاولمبي العراقي ونظيره الاسترالي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جرى امس الاربعاء على ملعب تاماسات في بانكوك وكان خاليا من الجمهور باستثناء مايقارب الخمسين أو الاربعين بين مقيم وسائح عراقي، بمباراة ضمن منافسات الجولة الاولى […]

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