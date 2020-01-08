2020/01/08 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى إنها البداية ..يا شهد – حسين الذكر فيما يعيش العراق حالة حداد وقصف واجواء حرب وترقب وتهديد وحذر ومجهول عند الله تفسيره وسر نهاياته ..لنا أبناء ورسل سلام يتواجدون على ارض بانكوك هناك في تايلند بأقصى بقاع الأرض يرفعون العلم وتترقبهم القلوب وعيون وتتطلع لهم وهم ينازلون فرق ومنتخبات اسيوية أخرى […]

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