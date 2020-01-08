خطوة جديدة تجاه العيش في الفضاء؟

2020/01/08 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

عثرت مهمة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تُدعى "TESS"، على أول كوكب خارجي لها...





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